Feuerwehrmuseum öffnet am Sonntag

Das Feuerwehrmuseum in Mechenried ist am Sonntag, 5. Mai, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Das Museum ist in der alten Schule (Raiffeisenstraße 8). Jeder Besuch ist kostenfrei, auch bei Sonderführungen, die ab vier Personen immer möglich sind. Die können im Internet unter www.feuerwehrmuseum-mechenried.de oder telefonisch unter der Nummer 09521/3603 (Reiner Schuster) vereinbart werden. In der Regel öffnet das Museum stets an den ersten Sonntagen im Monat bis Oktober. red