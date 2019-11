Feuerwehrleute stellten ihr erlerntes Können unter Beweis

Auch heuer fand eine Leistungsprüfung "Wasser" für die Feuerwehren Stegaurach, Debring und Mühlendorf statt. Sie wurde von Kreisbrandinspektor Friedrich Riemer sowie von den Schiedsrichtern Anton Bergrab und Frank Schaller abgenommen.

Auch einige Zuschauer hatten sich eingefunden, um zu sehen, wie im praktischen Teil eine Schlauchleitung sowie eine Saugleitung in angemessener Zeit zusammengebaut und in Betrieb gesetzt wurden. Dabei ist es wichtig die Schlauchleitung und Verkehrsabsicherung nicht in der kürzestmöglichen Zeit aufzubauen, sondern es wird eine Mindestzeit vorgeschrieben, damit die Arbeiten auch sorgfältig ausgeführt werden. Variante 1 zeigte dabei einen klassischen Außenangriff mit drei C-Rohren, während Variante 3 einen Zimmerbrand mit Atemschutz und Funkverkehr simulierte. Daneben zeigten die Feuerwehrleute bei den Stichen und Knoten wie Zimmermannsschlag, Mastwurf mit Spierenstich, Kreuzknoten und Brustbund ihr erlerntes Können. Auch in der Theorie mussten einige Feuerwehrmänner eine Prüfung ablegen (Gerätekunde, Erste Hilfe, Gefahrgut und Testfragen). Nach der Prüfung sprachen sowohl Kreisbrandinspektor Riemer als auch Bürgermeister Thilo Wagner den Feuerwehrleuten ihren Dank für die Bereitschaft aus, sich aktiv am Feuerwehrdienst zu beteiligen. Kommandant Thomas Leicht bedankte sich bei Ausbilder Stephan Heilmann und bei den Feuerwehrleuten für ihre regelmäßige Teilnahme an den Übungen, die der Leistungsprüfung vorausgegangen waren.

Besonders freuten sich die Kommandanten darüber, dass diesmal eine reine Bronze-Gruppe die Prüfung absolvierte. Die Endstufe erreichten Thomas Heilmann und Martin Rottmann. Nach Übergabe der Abzeichen und als Dank wurden alle zu einem Essen eingeladen.

Die Abzeichen

Die einzelnen Abzeichen: Bronze: Nicola Gallenz, Benjamin Gleim, Dominik Grubert, Helena Leicht, Dominik Ochs, Philipp Ruppenstein, Andrea Schubert und Marco Schütz Silber: Benjamin Deml, Christian Groß, Maximilian Kaiser, Benedikt Kestler, Jürgen Müller und Benjamin Wimmer Gold-blau: Michael Bergmann, Sven Göller, Christian Heilmann und Stefan Manneck Gold-grün: Bernd Böhm und Patrick Garbareck Gold-rot: Thomas Heilmann und Martin Rottmann red