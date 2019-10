Frauenroth 21.10.2019

Feuerwehrler informieren sich

Der monatliche Stammtisch der Feuerwehren des Marktes Burkardroth findet am Montag, 28. Oktober, um 19.30 Uhr am Feuerwehrhaus in Frauenroth statt. Thema ist das Hochdrucklöschgerät. sek