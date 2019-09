Feuerwehrler freuen sich über 28 Jahre altes Fahrzeug

Das Löschfahrzeug hat zwar schon einige Jahre auf dem Buckel. Für die Freiwillige Feuerwehr Schornweisach ist es dennoch ein Riesen-Fortschritt. Denn bislang stand den 29 Aktiven lediglich ein TSA (Tragkraftspritzenanhänger) zur Verfügung. Gezogen wurde er von einem "Bulldog". Das bedeutet, dass die Wehr auch nur ausrücken konnte, wenn ein Traktor samt Fahrer zur Verfügung stand. Das ist jetzt Vergangenheit.

Die Schornweisacher bekamen das LF 8 aus Uehlfeld und die dortige Stützpunktfeuerwehr wurde mit einem neuen Fahrzeug ausgestattet. Dass die Feuerwehren Hand in Hand arbeiten, betonte bei der Übergabe Bürgermeister Werner Stöcker (CSU). So haben die Schornweisacher Aktiven samt ihrem Kommandanten Mario Kugler schon lange Zeit auf dem neuen Fahrzeug geübt. Nach den Worten des Kommandanten Kugler ist es ein großer Vorteil, dass mit dem Fahrzeug eine komplette Löschgruppe mit neun Mann ausrücken kann. Bislang musste seine Mannschaft mit den privaten Autos zum Einsatz kommen. Und sämtliche Gerätschaften sind auch mit an Bord. Natürlich wurde die Übergabe gefeiert: Mit eingeschaltetem Martinshorn wurde das Löschfahrzeug zum Feuerwehrhaus gefahren.

"Wie soll man junge Leute mit einem Anhänger für die Feuerwehr begeistern", sagte in seinem Rückblick der Feuerwehrvorsitzende Detlef Schmutzer. Trotz Baujahr 1991 sei das Löschfahrzeug in einem sehr guten Zustand. Die mit dem LF 8 gestiegenen Herausforderungen werde die Wehr "mit Bravour meistern".

Im nächsten Jahr soll noch ein Anbau an das Gerätehaus dazu kommen. Dafür dankte Schmutzer dem Bürgermeister und der Gemeinde Uehlfeld. Aus eigener Tasche werde der Feuerwehrverein verschiedene Ausrüstungsgegenstände wie Schuhe, Handschuhe und Helme beisteuern.

Gemeinde unterstützt Anbau

"Hier stimmt's noch, hier herrscht ein guter Geist", lobte Bürgermeister Stöcker. Die Feuerwehr Schornweisach arbeite sehr vorbildlich und wisse um ihre Verantwortung. Stöcker hatte ein Bild mitgebracht, auf dem die erste Übergabe des Fahrzeugs an die Uehlfelder Wehr festgehalten war. Finanzmittel für den Anbau des Gerätehauses würden in den Haushalt des kommenden Jahres eingestellt, versicherte Stöcker.

Pfarrerin Tabea Richter segnete mit dem Fahrzeug auch die aktive Mannschaft. Für das neue Fahrzeug hatte sie ein kleines Kreuz mitgebracht. "Wenn ihr Schweres erlebt oder zu sehen bekommt, schaut auf das Kreuz", rief sie der Mannschaft zu. See