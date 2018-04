Feuerwehrhaus-Neubau im Bauausschuss

Die nächste Bau- und Umweltausschusssitzung findet am Dienstag, 24. April, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Das Gremium beschäftigt sich unter anderem mit einer Voranfrage zur Errichtung einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle im Außenbereich von Tauschendorf sowie einer Anfrage zum Aufstellen von drei Bürocontainern in der Weidnitzer Straße in Strössendorf. Des Weiteren steht der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit Stellplatz in Woffendorf (Anger 9) auf der Tagesordnung. red