Feuerwehrhaus ist bald fertig

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Heßdorf geht langsam, aber sicher der Fertigstellung entgegen. Wie Bürgermeister Horst Rehder in der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilte, verschließt in diesen Tagen der Trockenbauer die restlichen Gipskartonwände und beginnt mit den abgehängten Decken im Eingangsbereich. Das Gerüst wird in der kommenden Woche zum Großteil abgebaut und es kann mit den Fassadenarbeiten begonnen werden.

Die Arbeiten für das Gewerk "WC-Trennwände" wurden beschränkt öffentlich ausgeschrieben. Fünf Firmen waren angeschrieben worden, beim Submissionstermin lag nur das Angebot der Firma Kemmlit aus Dusslingen über rund 7600 Euro vor. Diese wurde mit der Lieferung und Montage beauftragt. Auch die Arbeiten für das Gewerk "Teeküche" wurden beschränkt öffentlich ausgeschrieben. Beim Submissionstermin lagen drei Kostenangebote vor. Mindestbieter ist die Firma Küchen Faust aus Lonnerstadt mit einer geprüften Angebotssumme in Höhe von knapp 15 000 Euro brutto. Die Kostenberechnung für dieses Gewerk lag bei knapp 19 000 Euro.

Ausschreibung ohne Ergebnis

Für das Gewerk "Außenanlagen" hatte die erste Ausschreibung mit neun beteiligten Firmen kein Ergebnis gebracht und es wurden weitere 16 Firmen angefragt. Von diesen 16 Firmen hatten zwei Firmen Interesse bekundet und wurden zur erneuten Angebotsabgabe aufgefordert. sae