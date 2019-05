Die Feuerwehr erhielt in diesen Tagen ein neues Löschfahrzeug. So findet am Samstag, 25. Mai, ab 17 Uhr am Feuerwehrhaus ein ökumenischer Gottesdienst mit Segnung dieses Fahrzeuges statt. Es schließt sich der Festbetrieb am Gerätehaus mit "DJ-Musik" an. Am Sonntag folgt die Vorführung einer Einsatzdrohne des Landkreises Lichtenfels. Fürs leibliche Wohl ist an beiden Tagen gesorgt. Für Kinder ist das Spielmobil vor Ort. hh