Lautertal vor 12 Stunden

Feuerwehren stellen bei Übung ihre Schlagkraft eindrucksvoll unter Beweis

Samstag, 13 Uhr. In Lautertal heulen Sirenen. Die Feuerwehr rückt aus. Was ist geschehen? In einer Lagerhalle der Firma Zapf in Oberlauter brannte ein Gabelstapler. Eine Person, die den Brand löschen ...