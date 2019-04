Feuerwehren mussten mehrfach ausrücken

Zwei Einsätze gab es über die Osterfeiertage für die Freiwillige Feuerwehr Garitz, drei Einsätze für die Freiwillige Feuerwehr der Kernstadt Bad Kissingen: Los ging es mit einem größeren Wasserrohrbruch am Seehof im Stadtteil Garitz, wo beide Wehren im Einsatz waren (wir berichteten). Während die Kissinger Wehr bereits wieder am Abrücken war, kam von der Integrierten Leitstelle Schweinfurt für sie schon der nächste Einsatzbefehl: Hilflose Person auf einem Balkon im 2. Stock. Was war geschehen? Eine ältere Dame war auf dem Balkon gestürzt, nachdem unter ihr ein Gartenstuhl zusammengebrochen war. Von selbst kam sie aufgrund ihres Alters nicht mehr hoch, so dass sie um Hilfe rief. Beim Eintreffen der Drehleiter hatten jedoch Anwohner bereits eine Alu-Leiter an den Balkon gestellt und ein Feuerwehrangehöriger, der zu diesem Einsatz wollte und an dem betreffenden Kurheim vorbeikam, half dann der Seniorin wieder auf die Beine - verletzt hatte sie sich nicht, nur der Schrecken saß ihr noch tief in den Gliedern.

Am Montagnachmittag dann die telefonische Schreckensmeldung "Gasgeruch und Nichtfunktionieren der Endabschaltung an einer Tankstelle in der Schönbornstraße". Polizei und die beiden Wehren, wiederum Kissingen und Garitz, rückten nach Sirenenalarm aus und fanden nichts. Kein Gasgeruch an der Tanke, kein defekter Zapfhahn, an der Tankstelle lief der Betrieb ganz normal, denn anscheinend hatte sich hier nur ein Scherzbold bei der Polizei gemeldet und dabei seine Telefonnummer unterdrückt. Selbst mit den Gasspürgeräten der Kissinger Wehr konnte nicht der geringste Gasaustritt an dem Flüssiggastank festgestellt werden, und nach einer guten halben Stunde fuhren zwei Dutzend freiwillige Helfer wieder heim.