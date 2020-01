Feuerwehren löschen Schwelbrand in Kamin

Am Neujahrstag gegen 14.45 Uhr ist es in einem Einfamilienhaus in Kleinseebach zu einem Kaminbrand gekommen. Im Außenkamin entwickelte sich ein Schwelbrand, welchen der Hausbesitzer nicht selbst löschen konnte. Daher rückten die Feuerwehren Möhrendorf, Kleinseebach und Bubenreuth an, löschten den Brand und lüfteten das Haus. Die Ursache für den Schwelbrand konnte nicht eindeutig gefunden werden. An dem Haus und der Fassade entstanden Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. pol