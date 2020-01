Feuerwehren kooperieren

Heute, Donnerstag, 30. Januar, tagt um 18 Uhr im Rathaus der Marktgemeinderat. Behandelt werden unter anderem folgende Tagesordnungspunkte: Fortschreibung des Ausbauprogramms der Kreisstraßen des Landkreises Bamberg, Ausbau der Stromverkabelung in Oberngrub sowie Änderung der Straßenbeleuchtung in Geisdorf, Zusammenlegung der Feuerwehren Oberleinleiter mit Burggrub und Heiligenstadt mit Zoggendorf, Wahl von Kommandanten und der Ehrungsabend am 3. April. red