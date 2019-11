Feuerwehren brauchen 140 Funkgeräte

Ebenfalls unterstützt werden die Adelsdorfer Feuerwehren beim Weg in das digitale Zeitalter, was Funkmeldeempfänger betrifft. Das Innenministerium bot diesbezüglich die Teilnahme an einer Sammelausschreibung an, bei der voraussichtlich 80 Prozent der anfallenden Kosten über eine Förderung getragen werden, was sich bei einem Stückpreis von 700 Euro pro Gerät durchaus lohnt. Gemeldet wurde der Bedarf von insgesamt 140 Funkmeldeempfängern, wobei 65 Stück auf die Adelsdorfer Wehr entfallen, 35 Stück auf die Wehr in Aisch und weitere 40 Stück sollen der Wehr in Neuhaus zugutekommen. bs