Feuerwehren beweisen ihr Können

Die gemeinsame Großübung der Feuerwehren aus den Strullendorfer Ortsteilen Amlingstadt, Wernsdorf und Roßdorf am Forst fand in diesem Jahr auf dem Vorplatz der Amlingstadter Schule statt. Jedes Jahr wird von den jeweiligen Kommandanten ein anderes Übungsszenario aufgebaut, damit auch die kleineren Feuerwehren, mit wenig Einsätzen, ihr Wissen anwenden und ihren Ausbildungsstand überprüfen können. Rund 35 Feuerwehrkameraden, darunter erstaunlich viele junge Dienstleistende, mussten in drei Gruppen einen Übungsparcours abarbeiten. Dieser war mithilfe von Andreas Hagen und Ulrike Brehm vom Malteser Kreisverband Bamberg aufgebaut worden.

Bei der ersten Station musste ein Verletzter patientenschonend aus einem Fahrzeug geboegen und dann auf ein Spineboard gelegt werden, um ihn anschließend über einen nicht einfachen Kurs zu transportieren und dann zum Rettungswagen zu bringen. Da bei der Übung die Rettungssanitäter unterbesetzt waren, was in der Realität auch vorkommen kann, musste der Verletzte auf die Krankentrage gelegt und diese im Rettungswagen untergebracht werden.

Bei der zweiten Station wurden das Anlegen eines Druckverbands und die stabile Seitenlage geübt.

Ausbilder Andreas Hagen erläuterte bei der dritten Station die Herz-Lungen Druckmassage und die Funktionsweise eines Defibrillators. Andrea Spörlein