Feuerwehreinsätze angemessen bezahlen

Am Montag, 9. April, tagt um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses der Marktgemeinderat Burghaslach. Zum öffentlichen Teil ist die Bevölkerung eingeladen. Themen sind unter anderem die Behandlung von Bauanträgen, der Erlass einer Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren des Marktes sowie die Parksituation am Festplatz in Burghaslach. red