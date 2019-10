Feuerwehr zieht durch New York

Die freiwillige Feuerwehr des Erlanger Stadtteils Hüttendorf hat vor kurzem an der Steuben-Parade in New York teilgenommen, die 1957 von deutschstämmigen Amerikanern gegründet wurde. Die Parade fand bei herrlichem Wetter auf der 5th Avenue entlang des Central Parks statt. Sehr viele Gruppen aus USA und Übersee haben teilgenommen, auch viele Musikgruppen aus Deutschland und Österreich. Die Hüttendorfer liefen direkt vor der New Yorker Feuerwehr, wodurch sich interessante Gespräche ergaben. Foto: privat