Feuerwehr zeichnet drei treue Mitglieder aus

Die Frage, wie und wo in Seelach nach Schließung des Gasthaussaales künftig noch größere Veranstaltungen stattfinden können, war ein wichtiger Punkt im Jahresrückblick des Vorsitzenden Stefan Fößel bei der Hauptversammlung der freiwilligen Feuerwehr. Fößel beklagte, dass es durch den Wegfall öffentlicher Versammlungsräume immer schwieriger werde, den Zusammenhalt in den Dörfern aufrechtzuerhalten.

Als Problemlösung für Seelach habe man sich mit der Stadt darauf verständigt, im ehemaligen Schulhaus eine Wand herausreißen zu lassen, um einen größeren Raum zu erhalten. Im Vergleich zu Versammlungshäusern in anderen Gemeinden sei diese Lösung zwar eher bescheiden, dafür aber relativ kurzfristig umsetzbar. Ein Anfang sei bereits gemacht, aber verschiedene Fragen müssten noch abgeklärt werden, sagte Fößel.

Mangels eigener Veranstaltungsstätte habe man im letzten Fasching einen Bustransfer zum Faschingstanz der Eibenberger Feuerwehr organisiert, was recht gut angenommen worden sei. Auch beteiligten sich die "Seelacher Narren" am Faschingsumzug in Kronach, wobei Jörg Limmer die treibende Kraft gewesen sei. Ein eigener Wagen habe auch wieder den Kinderumzug des Kronacher Freischießens bereichert, sagte Fößel, der besonders Günter Welscher für die wiederholte Bereitstellung seines Traktors mit Anhänger dankte.

Als Jahreshöhepunkt des Feuerwehrvereins bezeichnete der Vorsitzende den Wandertag, bei dem diesmal ein neuer Teilnehmerrekord mit 90 Wanderern zu verzeichnen gewesen sei. Rundum gelungen sei auch die erstmals abgehaltene Glühweinparty am Feuerwehrhaus.

Drei Einsätze und 17 Übungen

Kommandant Thomas Jakob berichtete von drei Einsätzen und 17 Übungen im letzten Jahr. Die Zahl der aktiven Feuerwehrdienstleistenden bezifferte er mit 26. Zwar stehe die Ausstattung mit neuen Schutzanzügen unmittelbar bevor, aber auch das zeitnahe Auswechseln der mehr als 30 Jahre alten Sicherheitsgummistiefel sei nötig. Seit Dezember verfüge die Seelacher Feuerwehr über eine neue Tragkraftspritze, informierte der Kommandant.

Jugendwart Thomas Kessel vermeldete, dass zwei bisherige Jugendfeuerwehrler in die aktive Gruppe gewechselt seien.

Zweite Bürgermeisterin Angela Hofmann und Stadtratsmitglied Ralf Völkl würdigten die Seelacher Wehrleute und Mitarbeiter des Feuerwehrvereins als "leuchtende Vorbilder im Ehrenamt", die für die Ortsgemeinschaft unentbehrlich seien.

Kreisbrandinspektor Matthias Schuhbäck lobte die Motivation und Einsatzbereitschaft der Seelacher Feuerwehrleute.

Geehrt wurden Walter Schenk für 65-jährige, Erich Hein für 55-jährige und Jürgen Diller für 25-jährige Mitgliedschaft.

Gewählt wurden als Vertrauensleute Karl Kessel und Gustav Zeis, Vereinsdiener Steffi Porzelt und Hans Porzelt, Gerätewarte Günter Welscher, Michael Stark und Thomas Kessel (neu), Fahnenträger Andre Stark und Michael Porzelt, Kassenprüfer Jochen Günnel (neu) und Herbert Schuhbäck, Jugendwart Thomas Kessel, Vergnügungswarte Günter Welscher, Jürgen Seemann, Jakob Herrmann (neu) und Jürgen Kaiser (neu). bg