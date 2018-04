Feuerwehr Zedersdorf braucht eine neue Pumpe

Bei einem Hochwassereinsatz im vergangenen Jahr streikte die Pumpe der Löschgruppe Zedersdorf. Trotzdem konnten die 14 Aktiven, die zur Feuerwehr in Sonnefeld gehören, zwei Einsätze, darunter das Beseitigen einer Ölspur, abarbeiten. Bürgermeister Michael Keilich sicherte bei der Jahreshauptversammlung zu, dass man bereits auf der Suche nach einer guten gebrauchten Pumpe sei. Hierfür seien bereits 10 000 Euro im Haushalt der Gemeinde eingestellt.

Gruppenführer Markus Köhler berichtete, dass sich zwei Jugendliche aus dem Ort der Feuerwehr angeschlossen haben. In der Gruppe verrichten 14 Wehrmänner ihren Dienst, im Bedarfsfall könne die Wehr auch auf zwei Ersatzleute zurückgreifen. Im vergangenen Jahr traf man sich zu zehn Übungen. Außerdem wurde wieder eine Kirchweihübung abgehalten. Bernd Schnapp hat alle Übungen besucht.

Der Vorsitzende der Wehr, Jochen Fischer, will nicht nachlassen, aktiv Werbung zu betreiben, um Jugendliche für die Wehr zu begeistern. "Ich sehe in Zedersdorf noch große Kapazitäten." Der Vereinswirt Heinrich Herdan blickte auf die Kirchweihaktivitäten im Feuerwehrhaus zurück. Außerdem erinnerte er an das Maibaumfest und an die Himmelfahrtswanderung sowie an die Sonnwendfeier. Außerdem diene das Feuerwehrhaus für die Bürger als Treffpunkt und sei regelmäßig geöffnet. Mit den geringen Einnahmen versuche man die Feuerwehr zu unterstützen und das Feuerwehrhaus zu erhalten.

Bürgermeister Michael Keilich regte an, mit der Feuerwehr in Sonnefeld zusammenzuarbeiten. Auch die kleinen Feuerwehren seien heute sehr wichtig. Aufgrund einer Nachfrage aus der Versammlung will sich der Bürgermeister auch um die Pflasterarbeiten vor dem Feuerwehrhaus bemühen.

Als neue Kassenprüfer wurden Marco Mechtold und Rainer Hofmann gewählt.

Seit einem viertel Jahrhundert ist Marco Mechtold Mitglied im Feuerwehrverein Zedersdorf. Der Vorsitzende Jochen Fischer konnte zusammen mit dem Bürgermeister Michael Keiling den Jubilar mit einer Urkunde auszeichnen.

Michael Stelzner