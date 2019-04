Feuerwehr weiht neues Auto ein

Die Feuerwehr Pressig freut sich auf die Einweihung und offizielle Inbetriebnahme einer neuen Drehleiter. Die Einweihung und Übergabe wird am kommenden Sonntag, 7. April, mit einem Tag der offenen Tür verbunden. Los geht der Familiennachmittag um 13 Uhr auf dem Gelände der Feuerwehr. Es werden Schauübungen der Kinder- und Jugendfeuerwehr gezeigt und natürlich die Drehleiter vorgestellt. Außerdem gibt es Spielmöglichkeiten für Kinder. Vormittags ab 8.45 Uhr findet eine Kirchenparade zum Gottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche statt, der um 9 Uhr beginnt. Ab 10 Uhr findet die Einweihungsfeier am Feuerwehrgerätehaus statt, anschließend ist ein Frühschoppen mit Blasmusik durch den Musikverein Pressig. red