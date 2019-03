Feuerwehr wartet seit drei Monaten auf Ausrüstung

Die Freiwillige Feuerwehr Welsberg ist im vergangenen Jahr zu einem Einsatz ausgerückt. Dabei wurde eine Ölspur beseitigt. Ansonsten trafen sich die 28 Aktiven zu zwölf Übungen, wie Kommandant Markus Dinkel bei der Hauptversammlung berichtete. Er freute sich darüber, dass er drei weitere Aktive per Handschlag in die Wehr aufnehmen konnte. Er bedauerte jedoch, dass die neuen Wehrleute ihren Dienst aufgrund der fehlenden Schutzausrüstung, die bereits vor drei Monaten bestellt worden sei, noch nicht aufnehmen könnten.

Die Wehr sicherte im vergangenen Jahr wieder die Laufstrecke des SV Schottenstein beim Kirchweihlauf ab und rückte zu einer Übung in der Brandschutzwoche aus. Vier Wehrleute haben sich bei einer Brandschutzbegehung über die Gegebenheiten bei der Firma Rösler in Memmelsdorf informiert, vier Wehrleute haben mit der modularen Truppmannausbildung begonnen.

Man wolle in diesem Jahr ins Feuerwehrhaus eine Toilette einbauen. Der Kommandant hofft auf viele Helfer.

Dinkel ging auch auf das Löschfahrzeug der Wehr ein, das schon 20 Jahre alt sei. Man sollte sich einmal mit dem Gedanken beschäftigen, ein neues Feuerwehrauto anzuschaffen, denn das jetzige Fahrzeug entspreche nicht mehr der geltenden Norm.

Über die Jugendfeuerwehr Itzgrund informierte Jugendwart Harald Pfaff. Er bemängelte die Übungsbeteiligung der rund 20 Jugendlichen. Deswegen fand auch eine Aussprache statt. Er rief die Ortswehren dazu auf, um die Jugendlichen zu kämpfen und diese über die feuerwehrtechnischen Übungen hinaus auch in das Vereinsleben zu integrieren. Der Nachwuchs solle das "Gemeinsam sind wir stark"-Gefühl verinnerlichen.

In dieses Jahr starte die Jugendfeuerwehr mit 24 Jugendlichen, darunter vier aus Welsberg. Zahlreiche Übungen stünden auf dem Programm. Auch einen Ausflug ins Freizeitbad Palm Beach in Stein bei Nürnberg will man auf Wunsch der Jugendlichen unternehmen und am Wissenstest und am Jugendleistungsmarsch teilnehmen.

Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Welsberg, Christian Schmidt, berichtete von 57 Vereinsmitgliedern, davon sind 28 Aktive, 25 Passive und vier Jugendliche. Am 23. März finde wieder das Starkbierfest statt.

Bürgermeister Werner Thomas bedauerte, dass die Motivation in der Jugend abgeflacht sei.

KBI Reinhard Hartung rief die Wehr dazu auf, wieder eine Leistungsprüfung, eventuell mit einer Nachbarwehr, abzulegen.

Bei der Versammlung wurden Daniel Arnold und Elmar Barth zu Kassenprüfern bestellt. mst