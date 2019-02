Feuerwehr war letztes Jahr im Dauereinsatz

Eine Brandserie hat die Feuerwehr in dem Seßlacher Stadtteil 2018 stark beschäftigt. Bis heute ist der Brandstifter nicht ermittelt.

55 Frauen und Männer sind aktiv bei der Feuerwehr Autenhausen, zu der auch die Löschgruppe Gemünda gehört. Die Nachwuchsarbeit trägt bereits Früchte: 14 Jugendliche bereiten sich darauf vor, den Feuerwehrdienst anzutreten. Bei der Hauptversammlung gab Florian Fischer als Jugendwart einen Einblick. Kommandant Marco Heinlein wies darauf hin, dass 2018 die Zahl der Einsatzstunden um 177 gegenüber 2017 gestiegen sei.

Insgesamt zu sieben Bränden musste die Autenhausener Wehr ausrücken. Bei einer technischen Hilfeleistung war ihr Wissen gefragt. Die Beteiligung an den Übungen war nach Heinleins Angaben herausragend: "Nur wer gut ausgebildet ist, sorgt für einen problemlosen Ablauf im Einsatz."

Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Heinrich Paul, ließ das Jahr aus geselliger Sicht Revue passieren. Er erinnerte an das Maibaumaufstellen, das Kirchweihessen, den Preisschafkopf und die Abschlussübung im Dezember.

Wolfgang Pfister bedankte sich als Zweiter Bürgermeister der Stadt Seßlach bei den Aktiven für ihren ehrenamtlichen Dienst. Gerade bei den Brandeinsätzen in Autenhausen habe sich gezeigt, wie wichtig eine gut ausgebildete Wehr vor Ort sei: "Ihr seid der Garant dafür, dass die Bevölkerung sicher schlafen kann." Ein ruhigeres Jahr wünschte Kreisbrandinspektor Reinhard Hartung der Feuerwehr Autenhausen: "Ihr wart ihm vergangenen Jahr stark gefordert." Dabei lobte er die Übungsbereitschaft der Feuerwehrleute in Autenhausen und Gemünda.

Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Heinrich Paul, ehrte treue Mitglieder. Rudolf Tranziska, Rudolf Heinlein, Peter Hofmann, Heinz Gilbricht und Manfred Martin gehören dem Verein seit 40 Jahren an. 50 Jahre ist Pauli Herold dabei. Auf sechs Jahrzehnte brachten es Oskar Jahrsdörfer, Gerhard Ritzensteiger und Josef Jäckisch. Heinrich Paul würdigte die Leistung von Josef Jäckisch, der in den vielen Jahrzehnten zahlreich Ämter in der Feuerwehr ausübte.

Unter großem Applaus würdigte der Vorsitzende das Engagement Hans Kellners, der seit 75 Jahren den Floriansjüngern in Autenhausen die Treue hält. cahö