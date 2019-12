Unterbrunn 18.12.2019

Dienstversammlung

Feuerwehr wählt

Die Dienst- und Jahresversammlung der Feuerwehr findet am Freitag, 17. Januar, um 19 Uhr in der Gastwirtschaft "Wölf" statt. Im Mittelpunkt stehen Neuwahlen. Alle Aktiven möchten in Uniform erscheinen...