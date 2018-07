Feuerwehr Thonberg freut sich auf viele Gäste

eh



Die Feuerwehr Thonberg lädt zum 125. Jubiläum von Freitag, 6. Juli, bis Sonntag, 8. Juli, ein. Die Vorbereitungen befinden sich im Endspurt. Monatelang wurde minutiös das große Fest geplant und an der Organisation gefeilt, nun freut man sich auf zahlreiche Gäste.Groß war die Freude beim Vorsitzenden Gerhard Popp und bei Kommandant Manfred Sünkel darüber, dass der Zeltaufbau von vielen freiwilligen Helfern bewältigt wurde. Ansonsten ist alles gerüstet. Am Freitag, 6. Juli, ist Festauftakt mit dem Festkommers ab 19.30 Uhr mit dem Posaunenchor Hummendorf sowie der Feuerwehrkapelle Neuses und ab 21.30 Uhr Feier am Feuer mit DJ Holly.Am Samstag, 7. Juli, ab 21 Uhr wird am Leßbach mit "Fristlos Never Rock Alone" gerockt. Einlass hierzu ab 19 Uhr. Um 9 Uhr ist am Sonntag, 8. Juli, Gottesdienst mit anschließendem Frühschoppen mit dem Musikverein Weißenbrunn.Höhepunkt wird ab 14 Uhr der große Festzug sein, zu dem 87 Vereine ihre Teilnahme zugesagt haben, darunter die Musikvereine von Weißenbrunn, Neuses, Höfles und Wilhelmsthal. Nach dem Festzug spielt der Musikverein Glosberg zum Festausklang auf.Die vergangenen 30 Jahre wurden erheblich durch die Führung des Kommandanten Ulrich Oßmann geprägt, der von 1987 bis 2017 im Amt war. Während seiner Amtszeit wurde 1990 die Jugendfeuerwehr ins Leben gerufen und die Gründung einer Damengruppe im Jahr 1994 realisiert. 1997 stellte die Firma Oßmann ein Tanklöschfahrzeug kostenfrei zur Verfügung und ebenso konnten aus Eigenmitteln zwölf Funkwecker zur Sicherstellung der Erreichbarkeit angeschafft werden. Im Jahr 2002 erfolgte die Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs. Mit viel Eigenleistung wurde 2007 das Feuerwehrhaus renoviert.