Feuerwehr sucht Holzspender

Die Feuerwehr lädt ein zum Johannifeuer am Freitag, 14. Juni, in der Sandgrube. Bei Livemusik mit "Mario" geht es um 18 Uhr los. Die Sammelaktion für das Feuer ist am Dienstag, 11. Juni, und am Mittwoch, 12. Juni. An beiden Tagen kann unbehandeltes Holz in der Sandgrube ab 19 Uhr angeliefert werden. Gegebenenfalls wird das Holz in "haushaltsüblichen Mengen" abgeholt. Es sollte dann gebündelt bereitstehen. Infos nehmen Manfred Sünkel (Telefon 0175/4699921), Ulrich Oßmann (0171/5427229) oder Gerhard Popp (0178/3462503) entgegen. Spanplatten, behandeltes Holz oder nicht brennbare Materialien werden nicht angenommen. red