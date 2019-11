Feuerwehr steht auf der Tagesordnung

Die nächste Sitzung der Marktgemeinderates Hirschaid findet am Dienstag, 26. November, um 19 Uhr im Rathaus statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Eingliederung der Kinderfeuerwehr Rothensand, Groß- und Kleinbuchfeld in die gemeindliche Einrichtung der Feuerwehr Rothensand, Groß- und Kleinbuchfeld sowie die Neuwahl des Feuerwehrkommandanten und seiner Stellvertreter der Feuerwehr Hirschaid und der Feuerwehr Erlach. Weiter geht es um die Behandlung der Anregungen aus der Bürgerversammlung in Rothensand und Seigendorf. red