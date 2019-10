Feuerwehr Stadtsteinach beweist ihre Schlagkraft

"Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Stadtsteinach zur Leistungsprüfung angetreten" mit diesem Befehl begann die Leistungsprüfung "Technische Hilfeleistung" für die zwei Gruppen der Stadtsteinacher Floriansjünger.

Kommandant Manuel Steinl freute sich, den Schiedsrichtern Kreisbrandinspektor Horst Tempel, Kreisbrandmeister Alexander Reinsch und Jürgen Müller zwei gut vorbereitete Teams vorstellen zu dürfen. Unter den zwölf Aktiven waren auch drei Damen, die ihren männlichen Kollegen in nichts nachstanden.

Die zahlreichen Übungen der letzten Woche trugen jetzt ihre Früchte. Alles lief wie geschmiert, und jeder wusste was er zu tun hat. Davon konnten sich auch einige Zuschauer am Feuerwehrzentrum Stadtsteinach überzeugen. Nach etwa einer Stunde je Gruppe war es geschafft und die Schiedsrichter verkündeten: "Leistungsprüfung bestanden". Das Leistungsabzeichen erhielten in Bronze Pascal Schramm, Julian Machulla, Franziska Jungkuntz und Stefanie Friedrich. Das silberne Abzeichen wurde Alexander Gräf überreicht. Die Stufe Gold erhielten Oliver Baumgärtner und Daniel Hoch. Das Gold-Blau Abzeichen erhielt Markus Korzendörfer. Das Abzeichen in Gold-Grün erwarben Manuel Steinl und Mario Münch. Die höchste und sechste Stufe erreichten Carmen Reuther und Jörg Geyer. red