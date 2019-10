Feuerwehr spendet für Kinder

Bei der freiwilligen Feuerwehr in Königsberg herrscht Ordnung. Da gibt es sogar eine Übungskasse, in die jeder Feuerwehrler anlässlich einer Übung jeweils einen Euro einwerfen muss. Wenn er entschuldigt fehlt, dann sind es zwei Euro. Bei unentschuldigtem Fernbleiben wird er mit drei Euro zur Kasse gebeten. Auf diese Art und Weise hat sich in letzter Zeit die stolze Summe von über 500 Euro in der Kasse angesammelt. Die Feuerwehrler und ihr Kommandant überlegten nicht lange und entschlossen sich, den beiden Königsberger Kindertagesstätten jeweils 250 Euro zu spenden. Am Samstag überreichten sie an Bettina Klebrig von der BRK-Kita "Unter der Burg" und an Angelika Müller von der evangelischen Kita "Die Arche" die Schecks. Die Empfänger freuten sich natürlich sehr über die Spenden. sn