Feuerwehr spendet 2700 Euro für den Wünschewagen

Am Gerätehaus der FFW Heroldsbach/Thurn fand die Spendenübergabe der Christbaumsammelaktion 2020 statt. 2700 Euro kamen dem Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) zugute. Der Wünschewagen ermöglicht es unter dem Motto "Letzte Wünsche wagen", Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen Herzenswunsch zu erfüllen.

Das Projekt wird ausschließlich aus Spenden finanziert, weshalb sich die Feuerwehr Heroldsbach/Thurn dazu entschieden hat, dieses Projekt zu unterstützen.

Der Wünschewagen ist speziell an die Bedürfnisse der Patienten angepasst, so dass in Notfallsituationen richtig reagiert werden kann. Da auch längere Fahrten unternommen werden, beinhaltet er einen LED-Sternenhimmel, der während der Fahrt beruhigend auf die Patienten wirkt. Ein herzlicher Dank der Feuerwehr gilt allen Spendern aus der Gemeinde Heroldsbach, die diese große Summe ermöglicht haben. red