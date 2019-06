Feuerwehr soll neues Löschfahrzeug erhalten

Der Gemeinderat Bad Bocklet kommt am Dienstag, 25. Juni, um 19 Uhr im Rathaus zusammen. Im Rahmen der Sitzung wird die Erschließungsplanung für das Baugebiet "Am Salzforst" im Ortsteil Steinach durch das Pla nungsbüro Bautechnik Kirchner vorgestellt. Weitere Themen sind die 10. Änderung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan sowie Aufstellung des Bebauungsplanes "Herrnfeld" in Aschach. Auch die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr steht auf der Tagesordnung. sek