Feuerwehr sammelt Müll

Die Feuerwehr Kupferberg startet am kommenden Samstag, 13. April, eine Umweltaktion, um in Gruppen die Flur von Müll und Unrat an den Straßen- und Wegesrändern zu säubern. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Feuerwehrhaus. Gerne dürfen sich auch weitere Mitbürger, Kinder und Jugendliche daran beteiligen; jeder ist herzlich zum Aufräumen eingeladen. kpw