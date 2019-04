Feuerwehr rückte zu 222 Einsätzen aus

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Lichtenfels standen die Berichte des Vorsitzenden und des Kommandanten. Der Vorsitzende, Bürgermeister Andreas Hügerich, ging zunächst näher auf das Vereinsleben der 200 Mitglieder umfassenden Lichtenfelser Wehr im vergangenen Jahr ein.

Insbesondere nannte er die Führung durch das Feuerwehrmuseum im Rahmen der städtischen Museumsnacht, den Besuch des Kreisfeuerwehrfestes anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Feuerwehr Ebensfeld sowie des 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr Weismain, den Fronleichnamsfrühschoppen auf dem eigenen Gelände und die Ehrenwache am Ehrenmal.

Den Stellvertretern gedankt

Sein Dank galt insbesondere seinen beiden Stellvertretern Michael Haas und Stefan Hönninger für die Unterstützung sowie den Aktiven mit den beiden Kommandanten an der Spitze, die sich zu jeder Tages- und Nachtzeit für ihre in Not geratenen Mitmenschen eingesetzt haben.

Den Bericht der Aktiven erstattete der Kommandant Andreas Lehe. Demnach absolvierten die 66 aktiven Feuerwehrleute, worunter sich sieben Führungsdienstgrade, 22 Fahrer mit Führerschein der Klasse C/CE und 14 Drehleitermaschinisten befinden, im vergangenen Jahr 222 Einsätze, die sich folgendermaßen aufgliedern: 81 Brandeinsätze, 92 technische Hilfeleistungen (Hilfe bei Verkehrsunfällen, Sturmschäden, Ölspuren, Überflutung), 41 Sicherheitswachen (Stadthalle, Korbmarkt, Schützenfest u. a.) und acht ABC-Gefahrstoff-Einsätze.

Zu den regulären Übungen kamen noch zahlreiche Vorführungen, Lehrgänge und andere Aufgaben hinzu. Zudem stehen der Stützpunktfeuerwehr 21 Atemschutzgeräteträger zur Verfügung. Andreas Lehe bedankte sich auch besonders bei den aktiven Vereinsmitgliedern, die regelmäßig die Übungen besuchten und bei den Einsätzen zur Stelle waren, um der Bevölkerung in Notfällen beizustehen.

Er sprach zudem mehrere Beförderungen aus. So beförderte er Jörg Höhn, Holger Jagla, Philipp Müller, Frank Stuhlmann und Tobias Süppel zum Feuerwehrmann, Daniel Weis zum Oberfeuerwehrmann und Florian Helmbrecht zum Löschmeister. Auch einige langjährige Mitglieder wurden geehrt.

Der Jugendwart Michael Haas kann auf elf Jugendliche, davon vier Mädchen, zurückgreifen, die 32 Übungen absolvierten. Zwei Gruppen beteiligten sich anlässlich des Kreisfeuerwehrtages in Hochstadt am Kreisjugendleistungsmarsch, wobei eine Gruppe einen 7. Platz und die andere Gruppe einen respektablen 4. Platz belegte, der zur Teilnahme am Bezirksjugendleistungsmarsch im Oktober in Lanzendorf im Landkreis Kulmbach berechtigte. Außerdem nahm man an der Fackelwanderung der Jugendfeuerwehren des Landkreises in Reundorf und an der Fahrt der Kreisjugendfeuerwehr in den Freizeitpark Rust teil und absolvierte den Wissenstest. thi