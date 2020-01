Feuerwehr rückte elfmal aus

Die Feuerwehr Birnbaum zählt zurzeit 168 Mitglieder. Davon leisten 36 Kameraden, zehn Kameradinnen und vier Jugendliche aktiven Dienst. Die Atemschutzgruppe besteht derzeit aus 16 Atemschutzgeräteträgern. Diese Zahlen wurden bei der Jahreshauptversammlung genannt.

Erster Vorsitzender Wolfgang Welscher verwies auf die Fackelwanderung und den Florianstag des Landkreises und der Großgemeinde, für den man in diesem Jahr der Ausrichter war, sowie die Teilnahme an Festen anderer Feuerwehren wie das 125-jährige Jubiläum in Zeyern, die Einweihungsfeier des Gerätehauses in Kronach, die Einweihung der Fahrzeuge in Steinwiesen und Eibenberg sowie das 25-jährige Jubiläum der Damenfeuerwehr Lahm. Lindenfest, Weihnachtsfeier und die Dorfweihnacht standen außerdem auf dem Programm.

Auch die Aktiven waren oft unterwegs. Kommandant Alexander Müller konnte von elf Einsätzen berichten, aufgeteilt in zwei Technische Hilfeleistungen, zwei Sicherheitswachen, ein Fehlalarm und sechs sonstigen Einsätzen. Es wurden sechs Übungen abgehalten, dazu vier zusätzliche Übungen für die Atemschutzgeräteträger. Durch Bauarbeiten waren heuer die Übungsmöglichkeiten etwas begrenzt. In 2020 werden die Übungen natürlich wieder in gewohnter Weise stattfinden. Müller lobte besonders die zahlenmäßig starke Beteiligung seiner Mannschaft an der Großübung der Gemeinde in Nurn. Der Dank des Kommandanten galt auch den Landwirten, die in diesem heißen Sommer wieder die Pumpfässer gefüllt und bereitgestellt hatten.

Jugendfeuerwehrleiter Michael Welscher berichtete von neun Übungen. Aktuell besteht die Jugendfeuerwehr aus vier Jugendlichen, da zum 1. Januar zwei Jugendliche in die aktive Wehr entlassen werden konnten.

Geplant ist in diesem Jahr wieder ein Wildschweinessen. Auf dem Terminplan steht für den 8. Februar eine Nachtwanderung, vom 19. bis 20. Juni findet das Lindenfest statt, am 10. Mai ist Florianstag der Großgemeinde Steinwiesen in Nurn und vom 15. bis 17. Mai feiert die Feuerwehr Küps 150 Jahre.

Außerdem stehen für 2020 die Leistungsprüfungen an, die Fahrausbildung am Feuerwehrauto und die Teilnahme an allen kirchlichen und weltlichen Anlässen.

Auch werden weitere Arbeiten im Umfeld des Gerätehauses stattfinden. Der Platz neben dem Haus wird gepflastert und die Zufahrt zum Wasserbunker wird mit Rasengittersteinen befestigt. Bereits in 2019 wurden einige Maßnahmen verwirklicht.

Bürgermeister Gerhard Wunder lobte die Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit der Birnbaumer Wehr. Kreisbrandinspektor Frank Fischer betonte die Wichtigkeit der kleinen Feuerwehren und lobte die Bereitschaft der Gemeinde, die Feuerwehren gut auszurüsten. sd