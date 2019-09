Entsprechend der am 1. Januar 1985 in Kraft getretenen Satzung für die freiwilligen Feuerwehren lädt die Stadt Lichtenfels alle Aktiven der Feuerwehr Roth zur Wahl des Kommandanten und seines Stellvertreters am Freitag, 4. Oktober, um 19.30 Uhr in das Feuerwehrhaus nach Roth ein.

Um pünktliches und vollzähliges Erscheinen aller Rother Feuerwehrmitglieder wird gebeten.