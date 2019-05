Gefäll — Ihr "Heckefest" richtet die Freiwillige Feuerwehr Gefäll am kommenden Wochenende aus. Der Festbetrieb beginnt am Samstag, 1. Juni, um 18.30 Uhr am Feuerwehrhaus. Am Sonntag, 2. Juni, geht es nach der Kirche mit dem Feuerwehrfrühschoppen weiter. Es gibt auch wieder eine Tombola, die Preisvergabe findet zwischen 17 und 18 Uhr statt. Die Kinder können sich am Malwettbewerb beteiligen, die Auslosung erfolgt dann um 18 Uhr. sek