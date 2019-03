Feuerwehr rettet Mieter

Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Pressig konnte am Samtagabend Schlimmeres verhindert werden. Um 20.53 Uhr meldete eine aufmerksame und reaktionsschnelle 31-jährige Mieterin einen Feueralarm in einer Wohnung in ihrem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße. Die betreffende Wohnung sei aber verschlossen und es werde nicht geöffnet.

Bereits um 21.01 Uhr traf das erste Fahrzeug der Feuerwehr vor Ort ein. Da der Feuermelder immer noch lief und trotz Klingeln und Klopfen nicht geöffnet wurde, musste die Wohnungstür gewaltsam aufgebrochen werden. Die Feuerwehr betrat die verqualmte Wohnung mit Atemschutz und fand den 27-jährigen Mieter schlafend im Wohnzimmer.

Essen verbrannt

Der Grund für den starken Qualm war auch gleich gefunden. Der Mann hatte sein Essen auf dem noch eingeschalteten Herd vergessen. Der 27-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt und konnte nach kurzer Zeit wieder in seine nun gelüftete Wohnung zurückkehren. pol