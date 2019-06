Zu einem außergewöhnlichen Einsatz wurden am Montagabend Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Hammelburg und Untereschenbach sowie der Wasserwacht und des DLRG gerufen. Eine Kuh stürzte in Untereschenbach in die Saale. Mit Unterstützung der Wasserwacht konnte das Tier eigenständig die Saale verlassen. pol