Feuerwehr plant weitere Arbeitseinsätze am Gerätehaus

In Vertretung des erkrankten Vorsitzenden Klaus Völk blickte seine Stellvertreterin Sabrina Tietze bei der Hauptversammlung der Feuerwehr auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres zurück. Den Mitgliederstand bezifferte sie auf 270. Tietze erinnerte an den gemeinsam mit dem BRK durchgeführten Erste-Hilfe-Kurs, den Florianstag sowie das erstmals angebotene Kürbisfest. In diesem Jahr feiere man vom 19. bis 21. Juli das 20-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr.

Schriftführer Jürgen Neubauer verlas das Protokoll der letztjährigen Hauptversammlung.

Kommandant Dominik Löffler berichtete, dass die 30 Aktiven, darunter sieben Frauen, 34 Übungen hielten. Auch an den Einsatzübungen der Feuerwehr Steinbach sowie an der Gemeinde-Challenge habe man teilgenommen.

Das Leistungsabzeichen legten Löffler zufolge Michael Baier, Jasmin Brummer, Johannes Fröba und Jonas Löffler (alle Bronze), Sabrina Tietze (Silber) und er selbst (Gold) ab. Das Leistungsabzeichen "THL" errangen Jochen Dietrich in Gold und Dominik Löffler in Gold-Blau. Die modulare Truppausbildung bestanden Michael Baier, Jasmin Brummer, Nico Büttner, Andreas Frauenhofer, Johannes Fröba und Jonas Löffler. Jochen Dietrich schloss den Gruppenführerlehrgang ab. Darüber hinaus habe man mehrere Arbeitseinsätze in und am Feuerwehrhaus absolviert.

Insgesamt mussten laut Kommandanten 20 Einsätze bewältigt werden, davon sieben technische Hilfeleistungen. Im neuen Jahr seien weitere Arbeitseinsätze am Gerätehaus sowie die Teilnahme an diversen Lehrgängen und am Bezirksleistungsmarsch in Wirsberg geplant.

Jugendwart Uli Löffler informierte darüber, dass die Jugendfeuerwehr derzeit sieben Mitglieder zählt, davon ein Mädchen. Adrian Wittman und Nils Bär seien neu aufgenommen, Jonas Löffler und Johannes Fröba zu Jugendsprechern ernannt worden.

Kassierin Kerstin Bittermann gab einen detaillierten Einblick in die finanzielle Situation des Vereins. Revisor Uwe Motzke, der die Kasse mit Egbert Ruß geprüft hatte, bescheinigte ihr eine einwandfreie Buchführung.

Bürgermeister Thomas Löffler dankte den Aktiven für die gute Arbeit. Die Feuerwehr sei gut aufgestellt. Löffler lobte die Brandschutzübungen in den Kindergärten.

Kreisbrandmeister Harald Meyer hob die Bedeutung der einzelnen Ortswehren hervor und informierte über die Eröffnung des neuen Ausbildungszentrums im März in Kronach.

Nachdem Kerstin Bittermann ihren Rücktritt als Kassierin erklärt hatte, wurde Michael Baier zu ihrem Nachfolger gewählt.

Jürgen Büttner schlug vor, über die Absenkung des Eintrittsalters von derzeit zwölf Jahren nachzudenken. Uli Löffler erwiderte, dass die Gründung einer Kinderwehr zwar angedacht, derzeit jedoch wegen fehlender personeller Ressourcen nicht möglich sei.

Manfred Fehn bedankte sich für die Durchführung der Verkehrssicherung bei den diversen kirchlichen Veranstaltungen. red