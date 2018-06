Feuerwehr organisiert Sonnwendfeuer

sek



Die Freiwillige Feuerwehr Bad Bocklet veranstaltet am Freitag, 22. Juni, das Sonnwendfeuer in Bad Bocklet. Beginn ist für alle Interessierten um 18 Uhr auf den Saalewiesen vor dem Kurparkplatz. Für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt. Die Holzanlieferung ist am Donnerstag ab 18 Uhr möglich.