Feuerwehr-Oldtimer treffen sich

Ein Ereignis, auf das sich Interessierte vorbereiten können: Das Thüringisch-Sächsisch-Fränkische Feuerwehr-Oldtimertreffen anlässlich 30 Jahre Deutsche Einheit findet am Sonntag, 27. September, statt. Beginn ist wieder um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst. Zur anschließenden Begrüßung im Festzelt spricht unter anderem Ministerpräsident a. D. Günther Beckstein. Auch wird es wieder eine Rundfahrt für die Feuerwehr-Oldtimer geben. Und am Vorabend, Samstag, 26. September, gibt es wieder eine Tanzparty, diesmal mit Garbage of Daydreaming aus der Oberpfalz. Veranstalter ist die Dorfgemeinschaft. red