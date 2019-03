Neuses 22.02.2019

Feuerwehr Neuses blickt zurück

Die Feuerwehr lädt Mitglieder und alle interessierten Einwohner zur Jahresversammlung am Freitag, 8. März, um 19.30 Uhr in die Alte Schmiede ein. Die aktiven Mitglieder erscheinen hierzu in der blauen...