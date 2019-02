Feuerwehr muss Motor löschen

Am Mittwoch bemerkte ein aufmerksamer Kunde einer Waschanlage in Arnshausen, dass aus einem Fahrzeug eines dortigen Kfz-Händlers Rauch aus dem Motorraum kam. Die alarmierten Feuerwehren aus Arnshausen und Reiterswiesen rückten mit 25 Mann an und kühlten den circa 70 Grad heißen Motorraum mit Löschwasser ab. Als Ursache wurde ein möglicher technischer Defekt genannt. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 1500 Euro. pol