Memmelsdorf vor 17 Stunden

Brand

Feuerwehr muss im Wald anrücken

Am Montagabend musste die Feuerwehr in ein Waldstück bei Merkendorf (Gemeinde Memmelsdorf) ausrücken. Nachdem ein Forstwirt im Wald an fünf verschiedenen Stellen Reisig abgebrannt hatte und darauf off...