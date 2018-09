Feuerwehr macht Werbung in eigener Sache

Zum Tag der offenen Tür mit anschließendem Grillfest hatte unlängst die Adelsdorfer Feuerwehr auf ihr Gelände in der Hauptstraße eingeladen. "Tatü-Tata!" tönte es ab 14 Uhr immer wieder, und die "Rosi", eines der Feuerwehrautos, fuhr voll besetzt mit glücklichen Kindern durchs Dorf.

Viele Eltern hatten mit ihren Sprösslingen den Weg zum Gelände der Adelsdorfer Feuerwehr gefunden und bei herrlichem Wetter war ein volles Programm geboten. Damit die Kinder und Jugendlichen mit dem Feuerwehrauto durch den Ort fahren konnten, hatte der Verein schon im letzten Jahr zwölf Kinderschalensitze angeschafft. "Die Kids müssen ordentlich gesichert sein", so Thomas Lay, der engagierte Vorsitzende der Wehr.

Zusätzlich mussten alle Mitfahrer den Größentest bestehen. Wer "kürzer" als der Zaun hoch war, konnte leider nicht mitfahren. Marcel und Michael waren glücklich. Ihre Größe passte. Marcel will aber im Gegensatz zu Michael einmal kein Feuerwehrmann, sondern lieber Fußballer werden.

Mit einem Schlauchboot, gepaddelt von jungen Feuerwehrleuten, gondelten etliche Kinder ein Stück die Aisch entlang. Hierfür und für die Jugendfeuerwehr hatte der Verein dieses Jahr extra zwölf Kinderschwimmwesten angeschafft. Interessant war die Löschübung der Jugendfeuerwehr. Kurz nach 16 Uhr kam die Meldung: Brand Gartenhütte! Der Leiter der Jugendfeuerwehr, Rainer Hubert, rückte mit seinen Schützlingen an, und dann führten die jungen Leute perfekt einen Löschangriff mit drei Rohren durch. Um 16.13 Uhr waren sie eingetroffen und um 16.17 Uhr hatten sie den Brand gelöscht. Großer Applaus war ihnen sicher.

Besonders interessant war eine Übung mit Absturzsicherung der aktiven Wehrler mit der neuen Drehleiter (Rettungshöhe 23 m, Gesamthöhe 32 m) "DLK 23/12": Zwei Verletzte - natürlich Übungspuppen - wurden von einem Dach geborgen. Markus Galster, Kreisausbilder für Absturzsicherung und Werksfeuerwehrkommandant bei Schaeffler, hatte mit seinen Leuten die Übung bestens vorbereitet und fungierte als versierter Moderator. Zwölf Mann waren zur Absicherung und Bergung, davon ein Maschinist für die Drehleiter und ein Maschinist für das Löschfahrzeug, im Einsatz. Alles verlief reibungslos und auch hier gab es verdienten Beifall und großes Lob. "Die sind echt gut!", hörte man unter den Zuschauern. Stolz ist die Adelsdorfer Wehr, dass in ihren Reihen 20 Drehleitermaschinisten und 13 Rettungssanitäter sind.

Eine Bastel- und Schminkecke, das Zielspritzen mit der Kübelspritze, eine Hüpfburg und "das Bad" im großen Sandkasten rundeten das informative und kurzweilige Programm ab. Als Gäste waren wie immer die Kameraden der Patenfeuerwehr Rottendorf sowie viele Feuerwehrler aus den umliegenden Orten gekommen. Die Adelsdorfer hoffen, dass durch so ein Fest der oder die eine oder andere motiviert wird, bei der Feuerwehr einzusteigen. Dies war aber nicht das letzte Fest der Adelsdorfer Wehr im Jahr 2018. Am 27. Oktober lädt die Feuerwehr zum 140. Jubiläum mit Festumzug, Festkommers, Weihe der neuen Drehleiter und am Abend mit den Leutenbacher Musikanten ein. Johanna Blum