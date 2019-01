Feuerwehr löscht Schwelbrand in Keller

Die Feuerwehren aus Burgebrach, Ober-/Unterharnsbach, Ampferbach, Unterneuses und Stappenbach mussten am Sonntagnachmittag zu einem Kellerbrand ausrücken. Offensichtlich durch einen technischen Defekt in der Ölheizung kam es zu einem Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung im Keller eines Anwesens in der Ampferbacher Straße. Glücklicherweise wurde kein Hausbewohner verletzt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.