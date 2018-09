Feuerwehr löscht Schwelbrand im Wald

Der Integrierten Leitstelle in Ansbach ist am Sonntag am frühen Nachmittag gegen 13 Uhr ein Brand in einem Waldstück am "Häfnersberg" zwischen den Gerhardshofener Ortsteilen Rappoldshofen und Altenbuch gemeldet worden. Bis zum Eintreffen der Polizei hatten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Gerhardshofen und Dachsbach den Schwelbrand bereits abgelöscht. Ob und in welcher Höhe Sachschaden entstanden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Und auch zur Brandursache liegen den Ermittlern derzeit noch keinerlei Erkenntnisse vor.