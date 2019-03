Feuerwehr löscht Motorbrand

Aufgrund eines technischen Defekts kam es am Donnerstagnachmittag in der Bamberger Straße in Hallstadt zu einem Brand unter der Motorhaube eines Ford Ka. Die Feuerwehr Hallstadt war vor Ort und konnte den Brand löschen, sie übernahm auch die Straßensperrung. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.