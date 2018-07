Feuerwehr löscht Kornfeld

red



Mehrere Feuerwehren waren am Mittwochnachmittag im Landkreis Bamberg im Einsatz. Grund war ein größerer Kornfeldbrand, der sich bei Starkenschwind in der Nähe von Scheßlitz schnell ausbreitete. Schon von weitem war die Rauchsäule für die alarmierten Einsatzkräfte sichtbar. Vor Ort fanden sie ein rund zweieinhalb Hektar großes Feld, welches lichterloh brannte. Mit Löschwasser, Feuerpatschen und der Unterstützung der Landwirte gelang es den Kameraden, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Felder oder gar Wälder zu verhindern.Die Feuerwehr warnt bei den aktuellen Wetterverhältnissen eindringlich davor, offenes Feuer in der Natur zu entfachen. "Es genügt unter Umständen eine Glasscherbe, auf die die Sonne scheint. Ein kleiner Funke kann momentan sehr viel anrichten", so die Rettungskräfte. Aus diesem Grund sind auch Landwirte in Alarmbereitschaft versetzt worden, welche vorhandene Güllefässer vorhalten sollen, um diese im Ernstfall mit Wasser befüllen zu können.