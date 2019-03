Feuerwehr "löscht" heißes Mittagessen

Ein 79-jähriger Bewohner eines Anwesens in der Gaustadter Hauptstraße hatte am Dienstagvormittag einen Kochtopf mit zubereiteten Essen auf der heißen Herdplatte vergessen, als er seine Wohnung verließ. In der Küche kam es zu starker Rauchentwicklung, so dass der Rauchmelder Alarm auslöste. Die alarmierte Feuerwehr konnte gerade noch rechtzeitig die Wohnungstür öffnen und die Gefahr beseitigen, da die Essensreste unmittelbar vor der Entflammung standen. Von dem Türschloss abgesehenen, kam es zu keinem Sach- oder Personenschaden. Trinkgeldkasse im Visier von Dieben Eine Trinkgeldkasse in Form eines blauen Bären ließen am Dienstag zwei Männer in einem Elektronikgeschäft in der Pödeldorfer Straße mitgehen. Ein Mitarbeiter nahm die Verfolgung auf und konnte einen 28-Jährigen festhalten. Den 24-jährigen Komplizen stellte die Polizei wenig später. Die Spardose samt Inhalt fand sich in einer Mülltonne, wo sie die Täter verstecken wollten. pol