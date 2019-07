Feuerwehr löscht brennende Bäume

Am Freitag um 16.50 Uhr wurde Polizei und Feuerwehr ein Brand im Richard-Wagner-Ring gemeldet. Auf einer Mauer waren Bäume gepflanzt, welche die Grundstückseinfriedung bildeten. Einer der Bäume fing vermutlich durch eine unachtsam weggeworfene Zigarettenkippe an zu brennen. Das Feuer griff auf angrenzende Bäume über und wurde von den freiwilligen Feuerwehren Stegaurach und Mühlendorf gelöscht. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land sucht nach Zeugen. Wer hat einen Fußgänger beobachtet, welcher eine Zigarettenkippe am Brandort wegwarf? Hinweise nimmt die Polizei Bamberg-Land unter Telefonnummer 0951/9129-310 entgegen.