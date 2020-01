Feuerwehr löscht Brand in Stettfeld

Ein Großaufgebot an Rettungskräften wurde am gestrigen Mittwoch zur Schule und Tagesstätte der Lebenshilfe Haßberge nach Stettfeld gerufen. Gegen 15.30 Uhr brannte es in einem Klassenzimmer im Untergeschoss der ehemaligen Grundschule, wodurch dichter Rauch aus dem Gebäude drang. Die Feuerwehren aus Stettfeld, Ebelsbach und Eltmann hatten mit ihren 40 Mann das offene Feuer in dem Raum schnell unter Kontrolle und löschten den Brandherd ab. Anschließend wurde das Schulhaus belüftet. Nach der Aussage einer Mitarbeiterin ist der Brand vermutlich durch einen Computer oder ein Bügeleisen ausgelöst worden. Glück im Unglück hatten die Lehrer und Schüler, denn zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich niemand mehr im Gebäude. Zwei Kinder und elf Mitarbeiter waren indes im Freien. Vorsorglich wurden die Personen vor Ort untersucht, um eine Kohlenmonoxidvergiftung auszuschließen. Verletzt wurde niemand. Die Lebenshilfe Haßberge ist wegen der Umbauarbeiten am Stammsitz Sylbach vorübergehend in der ehemaligen Grundschule Stettfeld untergebracht. Foto: Christian Licha