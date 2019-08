Feuerwehr ließ es beim Sommerfest an nichts fehlen

Beim Sommerfest der freiwilligen Feuerwehr fehlte es wieder einmal an nichts, weder musikalisch noch kulinarisch.

Während die Damen die Kaffeegäste mit Torten und Kuchen verwöhnten, wehte über den kleinen Festplatz am Gerätehaus eine wohlriechende Duftmischung von Schweinshaxn und Bratwürsten.

Plaudern, karteln und trinken

Es wurde geplaudert und gekartelt und selbstverständlich hatten die Feuerwehrler einen kühlen Trunk parat.

Hartmut Zeis unterhielt am frühen Abend bis in die Nacht hinein am Keyboard und an der "Quetschn". Als die "Lindner-Haxn" fertig waren, wurde die Spezialität aus dem Backofen auch kräftig nachgefragt.

Zahlreiche Ortsvereine und befreundete Feuerwehrvereine besuchten den Platz zwischen den beiden Dorfgotteshäusern, und es kam richtig Stimmung auf.

Gesangverein als Verstärkung

Auch der Männergesangverein "Cäcilia" besuchte nach dem Seebühnenauftritt in Bad Staffelstein das Fest und unterstützte den Alleinunterhalter nach Kräften.

Den krönenden Abschluss des Sommerfestes bildete die Feuerwehrbar, in der auch noch einmal "kräftig geschlemmt" wurde. Stefan Motschenbacher